Aegon en Arcelor zetten rem op AEX

Na een vlakke opening keek de Amsterdamse beurs woensdag tegen een klein verlies aan. Vooral Aegon en Arcelor Mittal stonden een verdere opmars van de AEX in de weg.

De AEX-index noteerde even voor tien uur 0,1% lager op 541,71 punten. Een dag eerder tikte de hoofdgraadmeter nog het hoogste niveau van dit jaar aan. De Midkap-index ging 0,3% achteruit naar 832,19 punten.

De Spaanse beurs ging gebukt onder de aanhoudende onrust in Catalonië waar het uitroepen van de onafhankelijk nabij zou zijn en raakte 1,5% kwijt.

Wall Street zette gisteravond de winstreeks voort met onder meer een verdere aanscherping van de recordstand voor de Dow Jones-index die hard op weg is om de grens van 23.000 punten binnen bereik te krijgen.

Vanmiddag zijn alle ogen gericht op salarisverwerker ADP die om 14.15 inzage zal geven over het aantal nieuwe banen bij de Amerikaanse private sector in de maand september. Naar verwachting van economen zijn er 237.000 banen bijgekomen. Komende vrijdag staat het officiële banenrapport in de VS op programma.

In Azië maakte de Nikkei-index vanochtend een pas op de plaats na de sterke koerswinst van een dag eerder.

In de AEX werd Ahold Delhaize 0,4% meer waard. Het onbevestigde nieuws gisteravond nabeurs dat volgens een anonieme tweet het supermarktconcern zou werken aan een overnamebod op de Amerikaanse branchegenoot Kroger veroorzaakte weinig reuring bij beleggers.

Gemalto gleed 0,3% weg na een hogere opening. De digitaal beveiliger kondigde een samenwerking aan met Ledger, een specialist op het gebied van infrastructuur voor blockchaintechnologie en digitale valuta.

RD Shell moest ook 0,3% afstaan. De olie- en gasreus lieten weten de geplande verkoop van 900 miljoen dollar aan bezittingen in Thailand aan KofficePetroleum Corp te schrappen.

Aegon bungelde onderaan met een koersverlies van 1,5%. Arcelor Mittal koerste 0,9% lager.

Bij de middelgrote fondsen kon TomTom 0,2% bijschrijven. Het navigatiebedrijf gaat diensten leveren aan de nieuwe mobiele app voor vrachtwagenchauffeurs van Michelin.

