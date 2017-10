Politie zoekt met honden bij vindplaats jas Anne Faber

De politie heeft na de aandacht voor de vermissing in het programma Opsporing Verzocht rond de 35 tips binnen gekregen. Volgens een woordvoerder van de politie zit er een aantal tips tussen die de moeite waard zijn om verder uit te zoeken.

De politie hoopt in de loop van woensdag definitief duidelijkheid te krijgen of de jas van Anne is. „Er is ook wat kleding gevonden die misschien toebehoorde aan haar. De forensische recherche is daarom bezig het gebied verder te onderzoeken.”

De politie maakte dinsdag ook de route bekend die de 25-jarige vrouw vermoedelijk heeft gefietst. Ze wordt sinds vrijdagavond vermist.