Familie vermiste Anne Faber doet oproep

Het gaat om camerabeelden van vrijdag 29 september tussen 17 uur en 24 uur. Verder wordt de politie bedankt door familie Faber. „Er wordt met man en macht gewerkt om duidelijkheid te krijgen omtrent deze vermissing.”

Op de plek waar wordt gezocht naar de vermiste Anne Faber vertelt een buurtbewoner dat hij de behoefte voelt om ook iets te doen. Bekijk de video.

De politie heeft het stuk bos waar wordt gezocht naar de vermiste Anne Faber woensdagochtend afgezet met rode linten. Ook zijn er veel agenten op de been om ervoor te zorgen dat niemand verder het gebied ingaat.

Ook heeft de politie camerabeelden opgevraagd van een defensieterrein in de buurt en worden er beelden van camera's bij huizen in het gebied opgevraagd. Die worden bestudeerd op mogelijk bruikbare informatie. De politie is met allerlei apparatuur het bos ingegaan, die wordt gebruikt voor het zoeken naar sporen.

35 tips

Na aandacht voor de vermissing in het programma Opsporing Verzocht heeft de politie rond de 35 tips binnengekregen. Volgens een woordvoerder van de politie zit er een aantal tips tussen die de moeite waard zijn om verder uit te zoeken.

De politie hoopt in de loop van woensdag definitief duidelijkheid te krijgen of de jas van Anne is. „Er is ook wat kleding gevonden die misschien toebehoorde aan haar. De forensische recherche is daarom bezig het gebied verder te onderzoeken.”

Gefietste route

De politie maakte dinsdag ook de route bekend die de 25-jarige vrouw vermoedelijk heeft gefietst. Ze wordt sinds vrijdagavond vermist.