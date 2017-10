Klaas Dijkhoff vervangt Jeanine Hennis

De VVD-bewindsman is door premier Rutte voorgedragen voor benoeming bij de koning. Als die benoeming eenmaal gebeurd is, is Dijkhoff daarmee demissionair minister van Defensie. Het kabinet Rutte II zit nog kort en wie er minister wordt in een nieuw kabinet is nog onduidelijk.

Momenteel is Dijkhoff nog staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

