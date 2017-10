Man met lijk naar politiebureau

De politie heeft de melder, een 61-jarige man uit Utrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing en dood van het slachtoffer.

De identiteit van de dode is nog niet officieel vastgesteld, maar de politie gaat ervan uit dat het om de vermiste uit Maarssen gaat.

De politie doet woensdag onderzoek in een woning aan de Valparaisodreef in Utrecht. Een woordvoerder van de politie wilde niet zeggen of het de woning is van de verdachte.