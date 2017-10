Masterchef winnaar Bart ontdekt het geheim van Sergio Herman

Het roer om!

Want hoe word je van IT-man winnaar van Masterchef, tot auteur van je eigen kookboek? Bart gooide een paar jaar geleden in alle opzichten het roer om. Nadat zijn succesvolle IT-bedrijf werd verkocht, besloot de gepassioneerde kok voor 100% te focussen op koken. Maar van passie alleen kom je niet in de keuken van Sergio Herman terecht, dus deed Bart mee aan het immens populaire tv programma Masterchef. Dat hij ook nog eens won. En dan?

Hoe ontdek je het geheim van de chef?

Bart luisterde goed naar Masterchef presentator en chef Alain Caron, en ging in de leer. Bij grote chefs. En in die keukens ontstond ook het idee voor zijn boek. Want hoe geweldig de gerechten van topchefs ook zijn, ze daadwerkelijk thuis maken, is voor veel hobbykoks vaak nog een brug te ver. Met Bart’s boek ‘Ontdek het geheim van de chef’ is dat precies wat nu wél kan.

Sterrengerecht gewoon thuis op tafel

In het boek, het voorwoord geschreven door Sergio Herman, delen chefs van naam en faam de gerechten waar ze om bekend staan. Bart heeft die vervolgens bewerkt tot recepten die thuis in een uur op tafel staan en met ingrediënten die overal goed verkrijgbaar zijn. Het resultaat is nog steeds even indrukwekkend. Al deze recepten vind je terug in ‘Ontdek het geheim van de Chef. Jij maakt dus straks een imponerend kerstdiner met gerechten die geïnspireerd zijn door sterrenchefs als Erik van Loo (Parkheuvel **) en Soenil Bahadoer (de Lindenhoff **) Als dat geen indruk maakt?!

In de keuken van Sergio Herman

Maar waarom deze boeklancering in The Jane, Sergio Herman’s kindje dat onlangs werd uitgeroepen tot mooiste restaurant van de wereld? Bart liep een week lang stage in de keuken van Sergio Herman. Buffelde net zo hard als de rest van het personeel, en deed tegelijkertijd ervaringen op waar menig chef-kok jaloers op is. Al die ervaringen verwerkte hij in zijn boek.

Thuis aan de slag!

Om dat te vieren presenteerde en overhandigde Bart zijn eerste boek aan een van zijn leermeesters, Sergio Herman. Net als dat de gerechten van The Jane naar meer smaken, doen de recepten in het boek van Bart dat ook. En jij kunt met het eerste recept uit dat boek nu thuis aan de slag!

Recept Snickers pinda-ijs & karamel (geïnspireerd door Erik van Loo)

Voor 8 personen heb je nodig

Voor het pinda-ijs

400ml gecondenseerde melk

450ml slagroom

1 vanille stokje

2el gladde pindakaas

Voor de karamelsaus

4 Snickers repen

200ml slagroom

Voor het pindakruim

50g ongezouten pinda’s

Zo maak je het Snickers pinda-ijs met karamel

Wil je het nóg makkelijker, koop dan het lekkerste vanille ijs en meng dat met de pindakaas. Zet ook tot gebruik weg in de vriezer.

Zelf karamelsaus maken

Een sterrenwaardig dessert

Om te serveren leg je wat van de pindakruim op een mooi bordje. Daar boven op een bolletje pinda-ijs (haal dat 15 minuten voor gebruik uit de vriezer) en tot slot daar over heen wat van de karamelsaus. Et voilà; een tweesterrendessert, gewoon thuis gemaakt!

Ontdek het geheim van de Chef, door Bart van Berkel is in eigen beheer uitgegeven en kost € 29,95.

Over Susan Aretz

Susan Aretz community manager, moeder en oprichter van Smulpaapje.nl. Daarnaast bracht zij in 2015 een kookboek op de markt en is ze foodblogger bij VROUW.nl