Zuurgooier wilde ’niemand pijn doen’

Uitzendkracht Hans J. veroorzaakte in mei paniek in het IJsselland ziekenhuis in Cappelle a/d IJssel door meubilair, de vloer en apparatuur in het magazijn met het giftige perazijnzuur te besprenkelen. Meerdere patiënten en medewerkers kregen last van ernstige ademhalingsmoeilijkheden.

Het inademen van de giftige dampen in hoge concentraties kan dodelijk zijn. Het Openbaar Ministerie vervolgt Hans J. voor drie pogingen doodslag en elf pogingen tot zware mishandeling.

Hans J. zelf zei dat hij spijt had van zijn actie en dat het nooit de bedoeling was om iemand pijn te doen. Wat dan wel zijn bedoeling was werd niet helemaal duidelijk. Hans J. was volgens zijn advocaat Klaas van Gijssel vandaag van plan om een verklaring af te leggen, maar kroop in zijn schulp bij het zien van de volle met pers en publiek.

„Ik ben een beetje zenuwachtig”, zei hij tegen de rechtbank. Hij zat alleen vooraan in de zaal, weggedoken in zijn donkerblauwe hoodie, de ogen achter de donker omrande bril beurtelings gericht op zijn handen en op de rechtbank, om in ieder geval niemand achter hem in de ogen te hoeven kijken.

Ongelukkig

Hans J. werkte net een paar maanden via een uitzendbureau als magazijnmedewerker in het ziekenhuis. Hij was er niet gelukkig en werd gepest. Tegelijkertijd maakte hij zich zorgen dat hij binnenkort zijn baan weer zou kwijtraken en dan geen inkomen meer zou hebben.

Volgens Van Gijssel kwam hij uit woede en frustratie daarover tot zijn daad, maar wilde hij niet meer dan „rotzooi maken.” Via Wikipedia zocht hij op wat het spul was dat hij moest transporteren. Van Gijssel: „Er stond dat het ook werd gebruikt voor het besproeien van groenten en fruit. Daaruit trok hij de conclusie dat het niet gevaarlijk was.”

Hans J.’s teamleider zegt dat hij daar wel voor had gewaarschuwd, en Hans J. rubberen handschoenen gaf om zijn handen te beschermen. Hans J. beweert dat de teamleider alleen zei dat perazijnzuur „een bijtende vloeistof was.”

Hans J. werkt volgens zijn advocaat goed mee aan het onderzoek van de politie en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie. De strafzaak wordt op 15 december inhoudelijk behandeld.