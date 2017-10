Chanel bouwt regenwoud na voor show

De Fashion Week in Parijs is afgesloten met een peperdure show van Chanel. Hierin schitterde Kaia Gerber, de dochter van Cindy Crawford. Ze is niet de eerste die in de voetsporen van haar ouders treedt.

