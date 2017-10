Vier jaar cel woningoverval met fatale afloop

De rechter acht het drietal, variërend in leeftijd van twintig tot dertig jaar, schuldig aan de woningoverval en de fatale afloop als gevolg ervan. Het slachtoffer, de 35-jarige Mohammed Ghoumati, kwam door een pistoolschot om het leven.

De eis van het openbaar ministerie was tien jaar, de maximale straf voor een dergelijk delict. Dat deze straf niet is opgelegd, komt onder meer doordat niet duidelijk is wie de geweldshandelingen hebben verricht of het dodelijke schot heeft gelost. Omdat de mannen weigeren om een verklaring af te leggen, krijgen de verdachten nu allemaal de straf voor de rol die in ieder geval kan worden bewezen, aldus de rechtbank.