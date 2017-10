Timmermans: Catalonië intern Spaanse zaak

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans zei dat woensdag in een debat met het Europees Parlement. Diverse leden vinden dat de Europese Commissie moet bemiddelen. „Dit is een interne zaak van Spanje. De echte antwoorden moeten komen van de betrokkenen: de 46 miljoen Spanjaarden” aldus Timmermans.

De Spaanse politie greep zondag hardhandig in bij het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. De Spaanse constitutionele rechter had de volksraadpleging onwettig verklaard. Timmermans noemde het „fundamenteel” dat grondwetten in de EU en rechterlijke uitspraken worden gerespecteerd. Men is het er in het algemeen over eens dat de Catalaanse autoriteiten dat niet hebben gedaan, aldus de Nederlander.

Politieke wil

De beelden van het geweld stemden Timmermans bedroefd. Hij stelde dat om de rechtsstaat overeind te houden „proportioneel geweld” soms gerechtvaardigd is. Of de Spaanse politie zondag haar boekje te buiten ging, liet hij in het midden.

De leiders van de grote fracties in het parlement toonden zich begripvol voor de opstelling van de Spaanse premier Mariano Rajoy. De EU heeft de wens noch het recht om zich te bemoeien met een „volwassen democratie” als Spanje, betoogde Manfred Weber van de christendemocraten, waar ook Rajoys Partido Popular deel van uitmaakt. Gianni Pittella (sociaaldemocraten) zei dat het een provocatie zou zijn als Catalonië eenzijdig de onafhankelijkheid uitroept, zoals de Catalaanse premier Puigdemont heeft aangekondigd.

„De dialoog moet onmiddellijk beginnen”, besloot Timmermans het debat. „Het enige wat nodig is, is politieke wil.”