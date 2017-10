Papa gaat op inbrekerspad

De man werd door de politie op heterdaad betrapt toen hij probeerde in te breken in een bedrijfspand in Waalwijk. Bij zijn aanhouding vertelde hij gelijk dat zijn kroost zonder oppas thuis was.

De politie schakelde een familielid in om voor de twee kinderen te zorgen. Ook is de situatie doorgegeven aan Bureau Jeugdzorg.

De inbraak was om 02.00 uur 's nachts bij het bedrijf aan de Industrieweg. De man had een tas met inbrekersgereedschap bij zich.