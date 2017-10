België sleept Ryanair voor rechter

Peeters liet de afgelopen tijd onderzoeken of Ryanair passagiers misleidt door hen onvoldoende op hun rechten te wijzen. ,,Een luchtvaartmaatschappij is immers verplicht om elke getroffen reiziger individueel op de hoogte te brengen én hem daarbij proactief in te lichten over zijn rechten, inclusief de rechten op compensatie en bijstand’’, schrijft Peeters op zijn website.

Europese wetgeving schrijft voor wanneer en hoeveel compensatie vliegmaatschappijen moeten betalen bij vertragingen en annuleringen. In een verhit debat legde het Europees Parlement het Ierse bedrijf dinsdag al op de gril. De handhaving van de regels ligt echter bij de lidstaten.