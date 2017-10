Nederlandse zonneauto's leiden race

Twente rijdt met de opvallende zonnewagen Red One. De Delftse auto heet Nuna 8, Eindhoven heeft de gezinsauto Stella Lux gebouwd.

"Het is ontzettend spannend, een nek-aan-nekrace. Twente ligt iets voorop, maar wij gaan ze woensdag inhalen en dan liggen wij aan kop", zei een woordvoerster van het Delftse team vol vertrouwen. De auto's rijden over de openbare weg door de lege 'outback' van Australië. "Daar is af en toe een boerderij. De naaste buren wonen honderden kilometers verderop. Het enige dat je tegenkomt zijn 'road trains', enorme vrachtwagencombinaties. Als je die inhaalt, moet je onwijs goed opletten op tegenliggers, want dat duurt minuten."

Dat Twente en Delft de race aanvoeren, maakt de wedstrijd volgens het Nuon-team extra leuk. "Dit zijn de Olympische Spelen van het zonneracen. Dan het is heel leuk dat Nederland koploper is. Twente heeft een goede auto. Wij gaan eerste worden. En als zij zilver winnen, vind ik dat prima."

De deelnemers moeten ongeveer 3000 kilometer door de Australische woestijn rijden, van Darwin in het noorden naar Adelaide in het zuiden. Ze zijn nu ongeveer halverwege, net voor de stad Alice Springs. In de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) komen de eerste auto's waarschijnlijk over de finish.

Delft won de vorige race, twee jaar geleden. Twente werd toen derde. Eindhoven won in 2013 de categorie voor gezinsauto's.