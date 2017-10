Directie Tihange nodigt actiegroepen uit

Namens de actiegroepen tegen de kerncentrales schuiven zondag directeur Peer de Rijk van WISE en energiedeskundige Bouli Lanners van Greenpeace aan. Lanners is een bekende Belgische filmacteur en regisseur, die zich inzet voor sluiting van de kerncentrales. WISE is een Nederlandse organisatie die onder meer betrokken was bij de organisatie van de menselijke keten voor de sluiting van Tihange en Doel. Die werd in juni gevormd van Aken via Limburg naar Tihange. Daaraan deden zo’n 50.000 mensen mee.

Medeorganisator Rob Hoenen van in de juni gehouden mensenketen zei woensdag niet veel van het gesprek te verwachten. „Wij zullen elkaar waarschijnlijk niet kunnen overtuigen”, zei hij. „Desalniettemin is het goed met elkaar in gesprek te zijn.”