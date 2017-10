Zoektocht bosgebied klaar, Anne niet gevonden

In Opsporing Verzocht meldde de politie dinsdag nog dat het om een jas ging. Een woordvoerster houdt het nu op 'kleding'. Ze wilde niet vertellen of andere kledingstukken dan een jas zijn aangetroffen. Uit DNA-onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) moet blijken of de gevonden kleding inderdaad van de vermiste vrouw is.

De ME'ers die woensdag het bos doorzochten, hebben wel spullen meegenomen en veiliggesteld. Of daar iets relevants tussen zit, moet nog blijken. ,,In natuurgebieden ligt natuurlijk ook allerlei zwerfafval'', zegt de woordvoerster. Ook dat is uit voorzorg meegenomen.

Anne Faber wordt sinds vrijdag vermist. De politie benadrukt dat het onderzoek doorgaat.