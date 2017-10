Twee vossen gered uit bassin

Beiden hielden ze zich schuil in een hoekje met wat gras, maar door de vele reddingswerkers raakten ze ietwat in paniek, zo beschrijven ooggetuigen. Op foto’s is te zien hoe een vos op een drijvend vlot is gekropen, en over het water dobbert.

Hoe de beesten in het bassin terecht zijn gekomen, is niet bekend. Eentje was al ernstig verzwakt. Die is uiteindelijk, na een moeizame operatie, meegenomen door verzorgers van de dierenambulance. Het gezonde dier nam het ’hazenpad’.