Zware wind gaat verkeer ontregelen

Het verkeer krijgt volgens de ANWB last van regen en wind. Weggebruikers moeten rekening houden met een langere reistijd en het duurt langer voordat de spits voorbij is.

In het Waddengebied geldt donderdagochtend tot en met het begin van de middag code oranje wegens zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur.

Code geel vanwege zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur geldt in de ochtend aanvankelijk alleen voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland en het IJsselmeergebied. In de tweede helft van de ochtend volgt de rest van het land, behalve Limburg.

Ook donderdag

De wind neemt uiteindelijk vanuit het westen uit weer af, maar in het noorden en noordoosten van het land kunnen de zware windstoten nog tot halverwege de middag voorkomen. Ook voor donderdagavond wordt een zware spits verwacht vanwege onstuimig herfstweer.