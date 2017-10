Misbruiker cavia opgenomen

De jongen zat aanvankelijk in een cel. ,,Maar het is duidelijk dat hij meer gebaat is bij goede hulp. Het gaat om een kwetsbare verdachte”, laat woordvoerder Marleen van Fessem van het Openbaar Ministerie Noord-Holland weten. De tiener werd eerst alleen verdacht van inbraak.

In de stal met dieren in Hoorn werden zeker vier keer dieren misbruikt of werd een poging gedaan. Camera’s van de eigenaren legden vast hoe iemand naakt door de stal liep en zich vergreep aan paarden en zelfs een cavia.

In Zuid-Holland kwamen de afgelopen twee jaar vele meldingen bij de politie binnen over dieren die mishandeld waren. De politie richt zich nu bij het onderzoek ook op die incidenten. Er is eerder uitgebreid dna-onderzoek gedaan in de stal in Hoorn en op andere locaties.

,,We leggen alles naast elkaar en bekijken camerabeelden. Het onderzoek loopt nog volop. Maar omdat de verdachte minderjarig is, kunnen we er weinig over zeggen”, zegt Van Fessem.

De eigenaren van de dieren die zijn misbruikt of mishandeld, hopen dat met de arrestatie van de jongen, de rust terugkeert. Hij werd vrijdagnacht opgepakt door agenten, nadat de eigenaren van de stal de politie hadden ingeseind omdat het alarm in de schuur was afgegaan.