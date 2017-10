Amnesty hekelt terugsturen Afghanen

De Afghanen riskeren na hun „deportatie” te worden vervolgd, gemarteld, ontvoerd of zelfs gedood. De mensenrechtenorganisatie betitelt het EU-beleid als „roekeloos” en een „onbeschaamde schending van het internationaal recht.”

Afghaanse en Europese leiders spraken een jaar geleden af dat Afghanistan uitgeprocedeerde asielzoekers en economische migranten terugneemt. De EU stelt daar jaarlijks 1,3 miljard euro aan steun tegenover, naast banenprojecten voor de terugkeerders.

’Echt bang’

Het wordt steeds onveiliger in Afghanistan, stelt Amnesty in het rapport ’Forced Back to Danger’. De bijna 10.000 Afghanen die landen als Nederland, Zweden en Noorwegen hebben teruggestuurd lopen allerlei gevaren. EU-agentschappen zijn hiervan op de hoogte, maar stellen dat nog eens meer dan 80.000 Afghanen kunnen worden uitgezet, aldus Amnesty.

De organisatie sprak onder meer met een Afghaanse homo die naar Nederland was gevlucht en in mei naar Afghanistan werd uitgezet. Hij had uit angst dat zijn seksuele geaardheid wordt ontdekt voor zijn vertrek een zelfmoordpoging gedaan. „Ik ben echt heel bang hier”, zei hij tegen Amnesty.

De Afghaanse minister van Financiën heeft in het parlement erkend dat als Afghanistan niet meewerkt, Europa de financiële steun verlaagt.