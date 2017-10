Bonte Piet krijgt de zak

De meeste van de 6500 basisscholen in Nederland gooien de deuren donderdag naar verwachting dicht. De meesters en juffen leggen het werk neer uit protest tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs. Tienduizenden basisschoolleraren bezoeken in de middag een protestmanifestatie in het Zuiderpark in Den Haag, voorzien actievoerende lerarenorganisaties.