Minder fusies en overnames door politieke onzekerheid

Dat blijkt uit het halfjaarlijkse internationale fusie- en overnameonderzoek van accountants- en advieskantoor KPMG. In het eerste halfjaar van 2017 werden 8553 transacties aangekondigd met een totale waarde van € 1235 miljard. Vorig jaar in dezelfde periode waren dat 9180 fusies en overnames en kwam de totale transactiewaarde uit op € 1,405 miljard

In de Europese Unie daalde het transactievolume harder dan gemiddeld met 9.7% naar 3.486. In Nederland werden in de eerste helft van 2017 284 fusies en overnames aangekondigd, een daling van 8,7%.

Ondernemers zijn voorzichtig bij fusies en overnames vanwege politieke onzekerheden. ,,Een aantal ontwikkelingen in de wereld krijgt steeds meer invloed op de wereldwijde fusie- en overnamemarkt”, constateert Danny Bosker, partner bij KPMG Corporate Finance. ,,De toegenomen aandacht van landen voor een meer protectionistisch beleid, zoals de Brexit, de koers van de nieuwe Amerikaanse president en de huidige onafhankelijkheidswens van Catalonië, gaan onvermijdelijk gevolgen hebben voor de mondiale markt.”

Daarnaast wijst KPMG op de discussen binnen de EU waar landelijke overheden zinspelen op maatregelen tegen ongewenste overnames. Zolang deze beschermingsconstructies nog niet van kracht zijn verwacht Bosker dat belangstelling van bedrijven uit de Verenigde Staten en China voor bedrijven binnen de EU flink gaat toenemen.

Een kwart van de overnames binnen de EU zijn gerealiseerd door bedrijven van buiten de Europese Unie. In 2009 was dit nog maar 17%. Vooral bedrijven uit de Verenigde Staten en Canada zijn actief op de Europese overnamemarkt, waarbij ondernemingen in de maakindustrie, de technologie en de zakelijke dienstverlening verreweg het populairst zijn.