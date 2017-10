Zeker 30.000 stakende leraren op manifestatie

De leraren protesteren tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs. Ook in Groningen andere steden zoals Helmond zijn grote protestbijeenkomsten. Donderdag geeft een groot deel van de 6500 basisscholen in Nederland geen les.

In het Haagse Zuiderpark zit de sfeer er goed in, met optredens van onder meer Corry Konings, de band Diep Triest en Imca Marina. De manifestatie bestaat uit allerlei activiteiten, waaronder cabaret, filosofie en muziek.

De sfeer in het park is goed, maar door de regen vluchten de stakers de tenten van de vakbonden in. Daar is het dringen. De manifestatie bestaat uit allerlei activiteiten, waaronder cabaret, filosofie en muziek. Zo stond zangeres Corry Konings op een podium ’Ik krijg een heel apart gevoel van binnen’ te zingen. De schooljuffen en meesters zongen lustig mee. Ook was er een kleine polonaise waar te nemen. Imca Marina trakteerde het publiek op haar meezinger ’Viva Espana’. Ook de band Diep Triest gaf een optreden.

Onderwijsbond CNV deelt tassen uit met de tekst ’If you can read this, thank your teacher’. Een van de stakers loopt met een bordje rond met een Loesje-spreuk, ’LERAAR, dat is toch een eerstelijns administratief hulpverlenende allrounder met hands-onmentaliteit DIE LES GEEFT?

Bioscopen

Met de actie protesteren leraren tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs. Donderdag wordt er op een groot deel van de 6500 basisscholen in Nederland geen les gegeven.

Nederlandse bioscopen spinnen donderdag garen bij de grote staking van leraren in het basisonderwijs. De 25 zalen van Pathé, de grootste exploitant van Nederland, hebben in de ochtendvoorstelling en de vroege middagmatinee al meer dan 37.000 mensen getrokken. „Dit zijn cijfers die normaal alleen op een woensdagmiddag in de kerstvakantie worden gehaald”, zegt een woordvoerster van het bedrijf.

Pathé trekt op een gewone donderdagochtend met hetzelfde aantal voorstellingen zo’n 2700 bezoekers. Vrijwel de hele top 10 bestond uit kinderfilms. Grote favorieten zijn Dikkertje Dap (bijna achtduizend bezoekers) en Dummie de Mummie 3. Pathé heeft in alle theaters ’volwassen’ voorstellingen waar nog geen kaarten voor waren verkocht, vervangen door kinderfilms.

Vrijwel alle basisscholen in het land zijn dicht. De leerkrachten voeren actie voor meer loon en miner werkdruk.

