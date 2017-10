Niels (11) zag omvallende boom op zich afkomen

De Poolse politie heeft een 43-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van de 50-jarige Wioletta Rogozinska uit Amstelveen. Op verzoek van de Amsterdamse recherche is de man opgepakt in Polen. Bij de Poolse autoriteiten is een verzoek ingediend om de verdachte uit te leveren.