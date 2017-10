Gekke procedure bij Belastingdienst

Doris belt de Belastingdienst. Die legt uit dat ze op een lijst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) staat. Hierop staan mensen die bij de SVB geregistreerd staan mét partner, maar bij de Belastingdienst zonder. Ze zouden dus meer kindgebonden budget krijgen dan waar ze recht op hebben. Er kan sprake zijn van fraude. Doris moet dus eerst aantonen dat ze geen partner heeft. Dat kan met een formulier, maar dat krijgt ze pas in mei toegestuurd. Die formulieren moeten namelijk nog aangemaakt worden en dat duurt even.

Doris krijgt het benauwd; sowieso twee maanden zonder kindgebonden budget! Ze belt de SVB voor opheldering. Die vertellen dat ze in hun systeem als alleenstaand staat ingeschreven. Ze staat dus onterecht op de lijst. Doris geeft dit gelijk door aan de Belastingdienst. Hun reactie: Doris moet toch echt wachten op het formulier.

Het is mei. Het formulier komt. Doris vult het in en stuurt het terug. In juni en juli belt ze de Belastingdienst. Hoe staat het met haar formulier? Ze smeekt de Belastingdienst te beginnen met de behandeling. Financieel gaat ze inmiddels kopje onder. Eind augustus belt ze weer. Wat hoort ze tot haar wanhoop? Haar formulier is nooit aangekomen! Ze moet het opnieuw insturen. Doris heeft het niet meer. Gekmakend!

Uiteindelijk vindt de Belastingdienst het formulier toch ergens. Maar de behandeling kan nog wel even duren. De maat is vol. Doris klaagt bij ons. Wij vragen Toeslagen binnen twee weken te zorgen voor een oplossing. Doris zit inmiddels een half jaar zonder kindgebonden budget. Toeslagen komt eindelijk in actie.

We snappen dat Toeslagen fraude wil bestrijden. Maar zorg dan dat de aanpak hiervoor al klaar ligt. Niet dat Doris twee maanden wacht op een formulier, nog eens vier maanden op de behandeling en het ondertussen financieel niet meer trekt. Niemand bij Toeslagen heeft ook moeite gedaan de zaak voor Doris echt uit te zoeken. Toeslagen ziet dit alles ook in. Ze passen hun werkwijze aan en overwegen nu zorgvuldiger of ze iemands toeslag zomaar stopzetten.

*Gefingeerde naam