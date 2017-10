Verdachte vermissing Oosterbeek blijft vastzitten

De familie en vrienden van Sabrina Oosterbeek zitten vanaf 8 maart tot de dag van vandaag in de rats over haar lot. Er is het afgelopen half jaar niks meer van haar vernomen. Donderdag zat een deel van hen naar de rug van W. te kijken in de rechtbank. De Duitser van geboorte zonder vast adres in Nederland kwam naar de pro forma-zitting in de Amsterdamse rechtbank.

De laatste beelden van de 30-jarige Oosterbeek uit Zuidoost zijn vaak op de landelijke televisie uitgezonden: zij staat ’s nachts met haar fiets in de lift van haar flat en liet aan haar omgeving weten dat zij haar fiets ging verkopen. Uit telefoongegevens blijkt zij als een van de laatste met Sjonnie W. heeft gesproken.

Seks

W. geeft toe die nacht van 7 op 8 maart seks met Oosterbeek te hebben gehad. Er werden door beiden ook drugs gebruikt. Maar volgens zijn lezing zou zij de volgende morgen vertrokken zijn. Haar fiets stond echter nog bij hem voor de deur. Hij heeft die fiets eigenhandig weggezet.

De zaak vertoont opvallende overeenkomsten met de vermissing en latere vondst van het lichaam van Mirela Mols in 2004. De Roemeense had tegen geld seks met W., zoals hij zelf verklaarde. Beiden gebruikten toen ook drugs. De volgende dag werd niks meer vernomen van Mols.

In stukken gesneden

Tien dagen na het samenzijn met W. werd zij in stukken gesneden teruggevonden in meerdere vuilniszakken. Het DNA op de knoop van de vuilniszak is 15.000 keer waarschijnlijker van W. dan van iemand anders. De advocaat van W. noemt dat overigens een zwak of vaag spoor.

Toch was de opeenstapeling van genoemde argumenten zwaarwegend genoeg voor de rechters om te besluiten W. in ieder geval nogmaals negentig dagen in bewaring te houden. Het onderzoek zal ondertussen verder gaan. Voor het OM en de politie is het vooral belangrijk om het lichaam van Oosterbeek te vinden.