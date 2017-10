Amsterdam onderzoekt meer toiletten

Meerdere partijen in de raad pleiten voor meer openbare toiletten in de stad, naar aanleiding van de boete die Geerte Piening kreeg toen zij in de stad aan het wildplassen was op het Leidseplein. De rechter oordeelde dat Piening de boete moet betalen voor het strafbare feit. Zij gaf tijdens de rechtszaak aan dat er veel meer zogeheten plaskrullen voor mannen bestaan.

Loco-burgemeester Ollongren gaf aan dat ook cafés in de stad makkelijk zouden moeten zijn om mensen met hoge nood binnen te laten, naast de extra toiletten die mogelijk geplaatst gaan worden. Een verzoek van de Partij van de Ouderen om de plasboete van Piening te betalen, wees Ollongren van de hand, omdat de rechter zich heeft uitgesproken en wildplassen verboden is.