Storing Leidsche Rijntunnel verholpen

Pas rond 01.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag ging de tunnel weer open. De files waren toen al opgelost omdat er een alternatieve route via de parallelbaan beschikbaar was en de verkeersdrukte al sterk was afgenomen.

Door het defect werkte het zogenoemde ’tunneldoseren’ niet, een methode waarmee Rijkswaterstaat wil voorkomen dat files ontstaan in tunnels. Ook de slagbomen werkten niet en bleven dicht. Veel weggebruikers stonden uren vast. Vrachtwagenchauffeurs zetten hun wagens in de loop van de avond massaal op de vluchtstrook, meldde de VID, maar de verkeersdienst benadrukte dat die vrij moest blijven voor hulpdiensten.