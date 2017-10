Vermist raadslid Zutphen onderkoeld gevonden

Sinds woensdagochtend was Broersbroek spoorloos. Bekenden van de politicus hadden alarm geslagen. „Hans is de scooter op zijn werk (PostNL) wezen ophalen, maar de post is nooit bezorgd”, aldus een post op zijn Facebookpagina. Zijn scooter werd aangetroffen in een greppel in het Overijsselse Goor.

Onderkoeld naar ziekenhuis

Het raadslid werd in de nabije omgeving aangetroffen. Volgens de politie is Broersbroek met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

De Facebookpost over de vermissing werd binnen een uur bijna duizend keer gedeeld.

Bekend gezicht

Broersbroek is een bekend gezicht in Zutphen. Hij is columnist bij de lokale omroep LokaalGelderland en is betrokken bij de organisatie van diverse muziekevenementen.