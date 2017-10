Den Haag houdt belang Eneco

Het spande het er in de lokale politiek om of Den Haag haar belang van ruim 16% wilde verkopen. Het college van B&W had eerder aangegeven van de aandelen af te willen, maar een week geleden bleek een meerderheid in de raad het belang te willen houden. Alle ogen waren donderdag gericht op de PVV die tot dan toe nog geen duidelijk standpunt kon innemen. De partij koos uiteindelijk tegen, waardoor een meerderheid van de raad tegen verkoop is.

Niet definitief

De tegenstanders van de aandelenverkoop vrezen dat Eneco in handen komt van een bedrijf dat niet zoveel met duurzame energie en de lokale werkgelegenheid heeft. De voorstanders denken dat Eneco na de afsplitsing van Stedin een puur commercieel bedrijf is geworden. Zij zien geen toegevoerde waarde in een aandeel in het concern. Eneco liet weten het Haagse besluit tot behoud van de aandelen te zien ’als steun voor onze duurzame koers’.

Het besluit van Den Haag is een voorlopige. Na de verkiezingen in maart maakt een nieuwe gemeenteraad een definitieve keuze.

Ondanks het nee van Den Haag lijken aandeelhouders van Eneco eind deze maand in overgrote meerderheid te kiezen voor de verkoop van hun belangen. Alleen Amstelveen en een aantal kleine Friese gemeenten hebben verklaard net als Den Haag tegenstander te zijn van een verkoop van de aandelen. In Gorinchem staakten donderdagavond de stemmen.

Toch verkooptraject

Op basis van de collegevoorkeuren is te verwachten dat meer dan driekwart van de aandelen in het kamp van de voorstanders van verkoop zit. Dat wordt aangevoerd door de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser, die voorzitter is van de aandeelhouderscommissie (ahc). Gemeenten hebben afgesproken op 31 oktober te bepalen of er een verkooptraject gestart zal worden. Dat dit gaat gebeuren, lijkt gezien de verhoudingen wel vast te staan.

Tijdens het verkooptraject zal worden bekeken op welke manier de aandelen het best verkocht kunnen worden: via een beursgang of verkoop aan een geïnteresseerde partij en welke voorwaarden daar mogelijk nog aan worden gesteld. Dat zal in samenspraak gebeuren met het bedrijf zelf. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart maken de gemeenten hun definitieve keuze. Het kan zijn dat Den Haag dan alsnog voor een verkoop stemt.

Niet aan tafel

Visser wees erop dat Den Haag met zijn tegenstem er nu voor had gezorgd dat de stad niet meepraat bij het verkooptraject. „Nu de keuze maken om de aandelen te houden, betekent dat je straks niet meer 'aan tafel zit' als er toch een verkooptraject wordt gestart. Als straks blijkt dat meer dan 50% voor afbouwen is, gaan we als ahc onderzoeken wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Aandeelhouders die nu 'nee' zeggen kunnen volgend jaar nog wel aanhaken, maar worden dan geconfronteerd met de uitkomsten van het proces.”

Tegenvaller voor het verkoopkamp is dan wel dat er dan geen pakket van tegen de honderd procent van de aandelen aangeboden kan worden aan mogelijke bieders. Aangezien dit Eneco voor sommige partijen minder interessant maakt, kan dit ten koste gaan van de prijs die andere gemeenten voor hun aandelen kunnen krijgen.