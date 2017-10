’Er was geen verschil tussen Eberhard publiek en privé’

Mak leerde Van der Laan kennen vanuit de Vrije Universiteit en, later, als journalist in de Amsterdamse gemeenteraad.

„We hadden altijd veel herkenning bij elkaar omdat we allebei nakomertjes zijn, uit bevlogen families komen en dikke Calvinistische wortels hebben”, blikt Mak terug. „De vader van Eberhard was huisarts. Ik heb zijn vader nooit gekend, maar als ik de verhalen hoor en lees, zie ik overal Eberhard rondlopen. Eberhard werkte altijd eeuwig en keihard door voor de gemeenschap. Dat had zijn vader net zo. Ook altijd met een sigaretje in zijn mond, trouwens. Daarin leken ze ook op elkaar.”

Volgens Mak had de wijlen burgemeester altijd de neiging het publieke belang boven zijn privéleven te stellen. „Ik denk dat Eberhard mede daarom ook zo geliefd was. Hij is altijd een man van de publieke zaak geweest. Daardoor schoten zijn familieverhoudingen er nogal eens bij in”, schetst de schrijver.

„Heel veel politici hebben een dubbele agenda, omdat ze hun eigen loopbaan als politicus overeind willen houden. Eberhard had dat totaal niet: hij kwam de gemeenteraad in op een moment dat eigenlijk niemand in de raad wilde zitten. Tóch deed hij het, het raadslidmaatschap en later het fractievoorzitterschap voelde voor hem als een soort ’publieke burgerplicht’. Dat vond ik bewonderenswaardig, want hij had een uitstekend lopend advocatenkantoor en veel maatschappelijk succes. Desalniettemin gooide hij zich met hart en ziel in die politiek en vertrok daarna doodleuk weer een tijdje naar de advocatuur. Dat maakte hem toen al heel sterk, omdat-ie duidelijk geen bijbedoelingen had. Hij was absoluut geen heilige, maar in die zaken echt heel zuiver. Zijn politieke carrière kon Eberhard uiteindelijk geen donder schelen. Hij had een ouderwets soort onafhankelijkheid.”

Motivatie

Mak ziet Van der Laan als „klassieke volksvertegenwoordiger, waarvan je hoopt dat er weer veel meer komen”, zegt hij. „Die doen gewoon een poosje die klus en gaan daarna weer door met hun ’gewone’ beroep en maken van het politieke circus niet een manier van leven. Eberhard was een ontzettend goed politicus. Zijn motivatie zat niet bij de politiek, maar bij de publieke taak. Dat is een subtiel, maar essentieel verschil.”

Op hobby’s heeft Mak Van der Laan in de voorbije jaren zelden kunnen betrappen, behalve zijn geliefde Ajax. „Als hij zich ergens in gooide, deed hij dat voor 300 procent. Dat sloopte hem ook wel: hij gaf zich vol met dat grote lijf van hem. Eberhard leidde een heel intensief leven. Hij had ook altijd pijntjes: dan weer in zijn rug, dan weer elders. Hij denderde er altijd overeen: inderdaad, net als een huisarts die altijd aan de patiënt denkt en niet aan zichzelf. ”

Echte emotie

De grote vraag die Mak zichzelf ook stelde, is hoe kan het dat Van der Laan zo populair kon zijn onder de bevolking. „Waarom Eberhard die Amsterdammers -van links tot rechts- op de een of andere manier zo raakte? Mensen voelden - denk ik - heel goed aan dat hij een soort politieke integriteit had. Ik denk dat dat enorm gemist wordt in de politiek. Eberhard was iemand die de club bij elkaar kon houden, maar ook iemand die nog steeds uit die politieke zeepbel zou kunnen stappen en dat ook voortdurend deed, bijvoorbeeld door de ’politieke taal’ die gebezigd werd in de Tweede Kamer na de aanslag op Charlie Hebdo aan de orde te stellen bij Zomergasten. Eberhard zei vaak: ik heb te maken met échte emoties en échte mensen. Bij mensen die genegenheid hebben bij Eberhard voel je een groot gemis, een verdriet. Een ’verdorie, waarom zijn er niet meer politici zoals hij?’.

Persoonlijk drama

Met Eberhard ontstond in de afgelopen decennia een grote vertrouwdheid, memoreert Mak. „Hij kon fel zijn, scherp, maar ook buitengewoon warm en hartelijk tegelijk”, zegt Mak. „De term ’zorg goed voor elkaar’ in zijn afscheidsbrief vond ik echt typisch Eberhard. Er was geen verschil tussen Eberhard publiek en privé. Zijn overlijden is een groot persoonlijk drama: er zijn jonge kinderen en die moeten door, net als zijn vrouw Femke. In al die jaren van drukte en al dat werken heeft hij zijn gezinsleven vaak op een lager pitje moeten zetten. Daar heeft hijzelf een grote prijs voor betaald, door allerlei dingen niet mee te maken of er niet bij te zijn. Pas de laatste maanden zat hij vaker gezellig met Femke goede tv-series te kijken, dat hadden ze daarvoor veel te weinig gedaan. Hij had zichzelf daarvoor ettelijke malen voorgenomen om te veranderen, maar het bloed kroop tóch waar het niet gaan kon. Er is dus ook een grote prijs betaald voor deze bijzondere burgemeester door de mensen die om hem heen stonden, met name Femke en zijn kinderen. Eberhard was in zijn hart een echte familieman, maar ja, de ’praktijk’ van deze huisdokter riep hem tóch altijd weer.”