Vlaggen halfstok voor Van der Laan

„We wisten dat het ging gebeuren, maar toch komt het overlijden van Eberhard van der Laan bij veel mensen hard binnen. Ook bij mij”, zegt premier Rutte. „Dit is heel verdrietig nieuws. Eberhard was vóór alles Amsterdammer onder de Amsterdammers. Hij was ook een bestuurder die mensen opzocht en echt contact maakte door zijn directheid en openheid. Je wist altijd wat je aan hem had, en dat maakte hem geliefd bij iedereen.”

Rutte meldt verder dat hij Van der Laans vrouw en kinderen heel veel sterkte heeft toegewenst in deze moeilijke tijd.

Asscher: een makker

Eerlijk, direct, lief. Met die woorden neemt PvdA-voorman Lodewijk Asscher op Facebook afscheid van zijn „makker”, partijgenoot Eberhard van der Laan. „Op allerlei momenten in mijn leven stond hij voor me klaar met advies en met hulp”, schrijft de vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verder in zijn persoonlijke boodschap. Ze kennen elkaar uit Amsterdam, waar ook Asscher politiek actief was.

Bekijk ook: Eberhard stal de harten van eenieder

„De jaren in het Amsterdamse college dat we direct samenwerkten waren prachtig. Mooi om te zien wat een powerhouse met een zacht, goed hart vermag. Dierbaar is de herinnering aan de gesprekken die we destijds voerden in de vensterbank van mijn kamer. Over de psychologie van onderhandelen. De arrogantie van de PvdA. Over plichtbesef.”

Asscher noemt Van der Laan iemand die er altijd hoort te zijn: „Een rustig gevoel dat er iemand is die me „kereltje” noemt en bij wie ik nooit vergeefs om hulp gevraagd heb.”

Hij zag Van der Laan vorige week zondag voor het laatst. Asscher citeert zinnen uit het gesprek: „Ehm, de PvdA redden?” Van der Laan zou dan een ondeugende blik hebben gehad en hebben gezegd: „Maar dat lukt je misschien niet binnen een maand.” De burgemeester gaat dan verder: „Er is niets mis met de sociaaldemocratie. Wel veel mis met de PvdA. Maar ik ben zo chauvinistisch toch te willen dat de PvdA die rol weer speelt. Laat ik het persoonlijker maken. Wil je zorgen dat mijn kinderen als ze achttien zijn gewoon PvdA stemmen? Dag jochie.”

Amsterdam huilt, Den Haag ook

In politiek Den Haag is het overlijden van Van der Laan hard aangekomen. „Het is stil in Amsterdam. De stad verliest een barmhartig burgemeester. Het land verliest een verbinder”, stelt D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold in een reactie op Twitter. „Vaarwel, Eberhard. Amsterdam zal je missen”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver in zijn tweet.

ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers meldt: „Een Rijnsburgse Amsterdammer en gedreven dienaar van de publieke zaak is heengegaan. Veel sterkte voor zijn familie.” 50PLUS-kopstuk Henk Krol twittert: „Vandaag voelt iedere Nederlander zich ook een beetje Amsterdam.”

„Wat een verdrietig bericht. Amsterdam huilt”, reageert de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, een PvdA-partijgenoot van Van der Laan. Ook voormalige gemeenteraadsleden van Amsterdam delen hun verdriet.

R’dam en Utrecht

Ook in Andere steden wordt er gerouwd. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is geschokt door het overlijden van zijn Amsterdamse ambtgenoot (en partijgenoot) Eberhard van der Laan. „Een verdrietige dag voor de familie van Eberhard, een verdrietige dag voor alle Amsterdammers en een verdrietige dag voor mij persoonlijk. We kenden elkaar al lang en zijn zo’n zeven jaar collega-burgemeesters geweest. Amsterdam verliest een lieve burgemeester en Nederland verliest een kundige en bindende bestuurder”, aldus Aboutaleb vrijdag in een verklaring.

„ Je weet dat het bericht komt, en toch werd ik totaal overdonderd”, zegt burgemeester Jan van Zanen van Utrecht. „Het raakt me diep. Eberhard was een gewaardeerd ambtgenoot, we gaan lang terug met elkaar, veel meegemaakt samen, en we zochten elkaar tot het laatst nog altijd op. Hij was liefdevol, warm en tegelijk besturend vanuit een sterke hand. ’Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’ schreef hij aan de inwoners van zijn Amsterdam. Dat typeert hem, dat typeert een buitengewoon goede en geliefde burgemeester.”

Burgemeester van Den Haag Pauline Krikke (VVD): „Eberhard van der Laan was een geweldige burgemeester en dierbare collega. Onze gedachten zijn bij z’n vrouw Femke en kinderen.”