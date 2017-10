Bisschop Wiertz treedt in december terug

Wiertz kan naar eigen zeggen door zijn slechte ogen niet meer lezen. „Ik kan geen notities meer maken, mijn agenda niet lezen, normaal werk is niet meer mogelijk.” Hij zegt dat de paus zijn verzoek heeft ingewilligd om op zijn 75e verjaardag terug te treden.

Frans Wiertz werd op 2 december 1942 in Kerkrade geboren als oudste in een middenstandsgezin, dat later negen kinderen zou tellen. In 1968 wordt hij door toenmalig bisschop Petrus Moors tot priester gewijd.

Dieptepunt

Begonnen als kapelaan in Schaesberg wordt hij geconfronteerd met de gevolgen van de mijnsluitingen. Later wordt hij pastoor in Maastricht, Hoensbroek en Heerlen. Op 25 september 1993 volgt zijn bisschopswijding, waarbij hij de om gezondheidsredenen teruggetreden bisschop Jo Gijsen opvolgt. Hij is dan de negende bisschop van Roermond na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853.

Als bisschop zoekt Wiertz toenadering tot de slachtoffers van seksueel misbruik door de RK kerk. Hij bood excuses aan en vroeg om vergeving. In 2014 erkent hij dat ook zijn dan inmiddels overleden voorganger bisschop Gijsen zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik van twee jongens.

Het misbruik door de RK Kerk noemde Wiertz „een dieptepunt, verschrikkelijk wat die slachtoffers hebben meegemaakt.”