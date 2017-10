Straks 60 rijden op ring Amsterdam

Dat zijn enkele plannen uit het verkiezingsprogramma van D66, dat vandaag gepresenteerd wordt. Net als GroenLinks pleit fractievoorzitter Reinier van Dantzig er voor de A10 West geen snelweg meer te laten zijn. Hij wil de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur terugbrengen naar 60 of 70 kilometer per uur.

„De stad blijft bereikbaar via de A4 en A5”, zegt hij. „Door de snelheid naar beneden te brengen, stoot je minder fijnstof uit en kun je dichter bij de weg bouwen.” Hij wil niet wachten op de komst van elektrische auto’s. „Dat kan nog lang duren.”

De democraat zegt ondernemers die rookvrije terrassen willen maken, te belonen door hen aanzienlijke korting te geven op de kosten die zij voor hun terras moeten betalen. „Ik wil roken op terras niet verbieden, want ondernemers moeten zelf weten wat het beste voor hun zaak is.” Wel pleit hij voor meer rookvrije plekken bij sportvelden, buitenzwembaden, speeltuinen en voor openbare gebouwen.

„Zwerfvuil en overvolle vuilnisbakken komen in het kernuitgaans- en winkelgebied voor een groot deel door verpakkingen van fastfood”, zegt Van Dantzig. „Naar voorbeeld van de afspraken met Airbnb willen we in gesprek met fastfoodketens om zwerfvuil en verpakkingen te verminderen. Net als met de uitwisseling tussen steden over de omgang met vakantieverhuur, willen we met meerdere steden een vuist maken tegen overbodige verpakkingen.”