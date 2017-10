Ondergronds meertje onder grote Mayatempel

Cenotes zijn een natuurverschijnsel dat specifiek op het Mexicaanse schiereiland Yucatán voorkomt.

Onderzoekers hopen door de ontdekking meer te weten te komen over de reden waarom de Maya's de piramide hebben gebouwd. „Als we denken aan de baarmoeder, aan de oorsprong van het leven en water als het oorspronkelijke leven, zien we een dubbele betekenis die heel belangrijk is”, zei een woordvoerder van het Mexicaanse antropologische en historische instituut. „Dan zien we het als een stap naar de hemel in het magisch en religieus denken.”

De Maya's heersten tussen 250 en 950 na Christus in het gebied dat nu Mexico, Guatemala, Honduras en El Salvador omvat. Chichén Itzá is een van de populairste toeristische trekpleisters van Mexico. De negende-eeuwse Kukulkantempel of het Kasteel is door de Unesco aangemerkt als werelderfgoed.