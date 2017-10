Bloemenkwekers vrezen voor 'njet'

„Als ze veel vrachtwagens gaan tegenhouden, zakt de prijs helemaal weg”, vreest chrysantenkweker Laurens van der Lans uit ’s-Gravenzande, die vooral voor de afzet in Rusland teelt.

Het land importeerde vorig jaar voor €205 miljoen aan Nederlandse bloemen. Sinds maandag moeten die officieel vrij zijn van de zogenoemde Californische trips, kleine beestjes die overal ter wereld in bloemen te vinden zijn. Maar kort na het oplopen van de spanning tussen Nederland en Rusland over een MH17-onderzoek, werd Moskou vorige week ineens onverbiddelijk.

„Na die aankondiging kreeg ik nog maar 17 cent per tak geboden. Dat is net onder de kostprijs”, zegt Van der Lans. Im- en exporteurs maken vandaag de balans op, verwacht hij. „Die stoppen met kopen als ze de grens niet meer over kunnen.”