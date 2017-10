'Voetbal kan vaker zonder politie'

Bruinooge zei dit na de wedstrijd AZ - Ajax van zondag, die rustig is verlopen zonder politie, want die staakte. Bruinooge besloot desondanks de wedstrijd door te laten gaan. De clubs zetten wel meer stewards en verkeersregelaars in.

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP vindt het positief dat wordt nagedacht over minder inzet van politie bij voetbalwedstrijden. „Als dit de bijvangst is van de cao-acties, dan is dat goed. Bedenk wel dat één zwaluw nog geen zomer maakt. Als het een keer misgaat, zijn we weer terug bij af.” Volgens Van de Kamp besteedt de politie jaarlijks minstens 330.000 uur aan eredivisiewedstrijden.

Ook VVD-Tweede Kamerlid Rudmer Heerema denkt dat het goed zou zijn als er minder politie bij voetbalwedstrijden hoeft te worden ingezet en hij hoopt dat burgemeesters daar vaker toe beslissen.