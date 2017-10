Weer auto Bridget Maasland gestolen

Het sportieve karretje is voorzien van een gps-tracker, maar die is door de dieven onklaar gemaakt. De zwaar teleurgestelde Maasland hoopt dat iemand iets heeft gezien van de diefstal of weet waar de auto nu is.

Deze zomer werd al een Mini Cooper van haar gestolen. Deze auto werd door een particulier recherchebureau teruggevonden in de haven van Antwerpen. De Mini stond op het punt naar Ghana te worden verscheept.

Heeft u tips over de gestolen Abarth van Bridget Maasland, mail dan vertrouwelijk naar jvdheuvel@telegraaf.nl