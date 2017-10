Spookrijdster 30 kilometer tegen verkeer in

De autobestuurster was in de nacht van vrijdag op zaterdag bij Raamsdonksveer de fout in gegaan en reed met 80 kilometer per uur in de richting van Den Bosch. De politie kreeg meerdere meldingen over de spookrijdster en motoragenten kregen haar bij Drunen in het vizier. Ze kon veilig van de weg worden gehaald.

Tegen de vrouw is proces-verbaal opgemaakt.