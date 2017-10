Laat jij kansen liggen vanwege je kinderen?

Het moederschap heeft ook actrice Elise Schaap (35) veranderd. Elise is onder andere bekend van Het Klokhuis, Familie Kruys en speelde Rachel Hazes in de musical Hij gelooft in mij. Ze is succesvol in Nederland, maar zit niet te wachten op een internationale doorbraak. Ze blijft liever thuis… lekker knuffelen met haar tweejarige dochter.