Nieuw kabinet wil proef met legale wietteelt

Meerdere telers gaan de wiet telen, zodat niet de indruk ontstaat dat het om staatswiet gaat. Volgens RTL beschouwt de nieuwe coalitie het als een proef, die moet uitwijzen of er hierdoor minder criminaliteit rond de teelt is en of het spul minder schadelijke stoffen kan bevatten.

Het legaal telen van wiet is een heet hangwijzer geweest in de onderhandelingen van de nieuwe coalitie. Het CDA was jarenlang fel tegenstander, maar is nu dus door de pomp. De VVD wilde ook lange tijd niets van een versoepeling van het beleid van softdrugs weten, maar ging in de aanloop naar de verkiezingen enigszins overstag.