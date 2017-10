Fans foeteren op stuntelend Oranje

Oranje mocht dan met 3-1 gewonnen hebben, in café De Walvis is iedereen na de wedstrijd realistisch. ,,Je zit tussen twee generaties in en de tussenspelers zijn nu geblesseerd. Dan krijg je dit’’, zegt Rens berustend. Alleen theoretisch is er nog kans en dus gaan hij en zijn vrienden Berthe en Mark dinsdag gewoon kijken. Tegen beter weten in, want de missie tegen Zweden in onmogelijk.

,,Ik denk dat het ontzettend moeilijk gaat worden. We moeten ons maar gaan richten op het aanmoedigen van andere ploegen op het WK dan de Nederlanders. Dat is toch anders kijken’’, verzucht Sjoerd, die tijdens de wedstrijd meermaals foeterde op een stuntelend Oranje.

Achterin de kroeg zit Reinier met een vriend te kijken. Oranje gaat het WK niet halen, dat beseft hij ook wel. ,,Ik heb Zweden niet gezien, maar tijdens het eten kwamen de meldingen van de goals binnen. Toen heb ik wel even getwijfeld of ik ging kijken. Maar het hoort er toch bij’’, zegt hij berustend.

Rens had na de eerste helft nog wel enig vertrouwen. ,,Je raakt de lat en twee keer het zijnet. Als die er nou in gaan, kan je heel anders gaan spelen. Het is een beetje zoals Ajax dit seizoen, je wint wel, maar niet dik.’’ Mark vult aan: ,,Het team is kwalitatief goed genoeg, maar het spel niet. In 2010 was er een collectief, dit is geen team.’’

Het barpersoneel van De Walvis doet er alles aan om nog een beetje sfeer te scheppen na de monsterzege van de Zweden. Voor de wedstrijd schalt Wolter Kroes door de speakers. Het grote scherm wordt al ruim van tevoren afgesteld op de juiste zender.

In het Amsterdamse café in de Spaarndammerstraat werd de 1-0 van Davy Pröpper met gejuich ontvangen. En de gemiste kansen van Oranje betreurd. Met gespannen koppies volgen met name de mannen in de horecagelegenheid de wedstrijd. Een meisje – dat onderdeel uitmaakt van een groepje verjaardagsvierders dat het grote scherm links laat liggen – reageert laconiek op het gejoel na de openingstreffer: ,,Nou, nog 19 jongens.’’

De 1-1 doet echter een doodse stilte vallen in de Amsterdamse kroeg. ,,Hoe is het in godsnaam mogelijk’’, foetert een fan hartstochtelijk. Sjoerd zag het niet meer zitten, erkent hij. ,,Dit was het dan, dacht ik. Maar achteraf is de voorsprong too little too late. Dit illustreert deze hele kwalificatiereeks. Het stemt somber voor de match van dinsdag: elk weldenkend mens snapt dat we niet met 7-0 van Zweden gaan winnen.

Reinier ook dinsdag gaat hij kijken, tegen beter weten in. ,,Het hoort erbij. Ach, we hebben een tijd boven onze stand geleefd. Als je het niveau van de eerste helft ziet, horen we ook niet op een WK thuis.’’