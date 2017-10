Brandweer wist niet van trappenhuis bij brand

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De officier van dienst van de brandweer wist niet dat er nog een centraal trappenhuis was in de studentenflat aan de Rode Kruislaan in Diemen, waar deze zomer bij een grote brand een 27-jarige man omkwam en drie mensen gewond raakten. Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid naar het handelen van de brandweer.