Het is zondagmorgen als weer een grote groep vrijwilliger zicht meldt in Huis ter Heide. Op de achtergrond de leeggepompte vijver, waar de fiets - die vermoedelijk van Anne is - werd gevonden. Vastberaden maar toch ook vertwijfeld staat er weer een grote groep vrijwilligers klaar. De groep is fractioneel kleiner dan zaterdag, maar op het allerlaatste moment komen er nog mensen aan fietsen. „Kan ik nog iets doen?”

Terwijl een agent vertelt wat de bedoeling is (in linies door bos, gras en tuin trekken en alles, maar dan ook alles, zien en bekijken), stapt Hans naar voren. Hij stemt klinkt zwak, geëmotioneerd maar ontwapend. Hij kijkt de vrijwilligers en agenten om beurten aan als hij ze namens de familie bedankt. „Ook op voorhand alvast bedankt voor jullie inzet vandaag”, zegt hij. Dan doet hij een stap terug om de agent de ’briefing’ te laten afmaken. Hans krijgt een stevige schouderklap van een vrijwilliger.

Even later begint de zoektocht weer. Het is inmiddels een bekend beeld: schouder aan schouder trekken verschillende linies door het bos, door particuliere tuinen en over verharde en onverharde weggetjes tussen de bomen. Elk blaadje wordt omgedraaid. Ook als hij een dag eerder ook al werd bekeken. „Zie niets over het hoofd”, roepen de zoekers naar elkaar. „En niet te snel. We hebben geen haast.”

Anders dan gisteren schijnt zo nu en dan een twijfelachtig zonnetje in de provincie Utrecht. Het zoeken werd de afgelopen dagen bemoeilijkt door slechte weersomstandigheden, waardoor vrijwilligers en agenten verkleumd en doorweekt de zoektocht moesten staken toen het tegen het avonduur al vroeg donker begon te worden. Ook vandaag wordt er doorgezocht tot de invallende duisternis of tot er iets concreets wordt gevonden.