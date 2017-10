Rode ballonnen aan putdeksel Almelo

De nieuwe versie van de horrorfilm IT draait sinds vorige maand in de bioscopen. Het verhaal is gebaseerd op dat uit de eerste helft van het gelijknamige boek van Stephen King uit 1986. De film gaat over Pennywise, een clown, die in het riool leeft en kinderen lokt met rode ballonnen.

De wereld was vorig jaar al enige tijd in de ban van de killer clown. Maar sinds de komst van IT duiken ze hier en daar weer op.