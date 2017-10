Brand verzorgingstehuis: vrouw (85) in kritieke toestand

Ⓒ Toby de Kort / Maric Media

BERKEL-ENSCHOT - Een 85-jarige vrouw heeft zondagavond zeer ernstige brandwonden opgelopen bij een brand op haar kamer in verzorgingstehuis Torentjeshoef in het Brabantse Berkel-Enschot. De vrouw is in kritieke toestand naar het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg gebracht.