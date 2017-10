Finale lange formatie in zicht

De partijen verbreken na vandaag het record van de langste formatie ooit. Het vorige record stamt uit 1977 van het kabinet-Van Agt I met 208 dagen.

Volg de Haagse ontwikkelingen hieronder via de tweets van verslaggever Alexander Bakker.

Na vandaag is het nog niet voorbij. Na de ochtendvergadering worden de fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bijgepraat over het regeerakkoord. Dinsdag wordt de kritiek van de partijen besproken voor er een definitieve klap op kan worden gegeven. Later op de dag is de presentatie van het regeerakkoord.

Daarna begint de échte formatie pas. De partijleiders buigen zich dan over de ministersposten. De bordesscene is pas begin november.

Gebak

Desondanks is het vandaag een ’feestje’ voor de onderhandelaars. Vanochtend werd de mijlpaal gevierd met gebak in de Stadhouderskamer. De vergadering duurt tot ongeveer half 11. VVD-leider Rutte: „We kijken nog een keer naar het geheel.” Voorman Pechtold van D66 maakte excuses voor het feit dat hij zo weinig kon melden over de inhoud van het akkoord. „Vandaag zetten we de puntjes op de i.”

Hoewel er al veel details uit het regeerakkoord zijn uitgelekt, stelt CU-voorman Segers dat er nog heel veel niet op straat ligt. CDA-leider Buma probeerde weer zo snel mogelijk naar binnen te komen en vergeleek de haag van journalisten met de muur tussen de Verenigde Staten en Mexico.