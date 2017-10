DSM in trek op groene AEX

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,3% hoger op 541,6 punten. De Midkap noteerde vrijwel onveranderd op 825,3 punten.

Een meevaller voor beleggers was dat de industriële productie in Duitsland flink steeg. De productie nam in augustus toe met 2,6%, terwijl op een groei van 0,9% was gerekend.

DSM koerste 1,7% hoger. Het speciaalchemieconcern ontving een koopadvies van ING-analist Reginald Watson. Hij verhoogde tevens het koersdoel voor het AEX-fonds in één klap van €55 naar €91. Daarnaast begon DSM-deelneming DSM Sinochem Pharmaceuticals een patentzaak tegen CSPC Pharmaceutical Group, Inner Mongolia Changsheng Pharmaceutical Company en CSPC Zhangnuo Pharmaceutical Company wegens het schenden van het patent op het antibioticum amoxicilline trihydraat.

Altice (+1,1%) heeft voor €4 miljard aan schulden geherfinancierd. De herfinanciering levert een jaarlijkste rentebesparing op van €36 miljoen. Altice heeft daarnaast een nieuwe lening van €675 miljoen in de markt gezet.

Onder de hoofdfondsen bleven staalfabrikant ArcelorMittal (-0,5%) en telecomconcern KPN (-0,2%) iets achter.

In de Midkap liet PostNL 1,2% liggen. De kans op een samengaan van PostNL en Bpost lijkt kleiner te zijn geworden, nu het Belgische postbedrijf de Amerikaanse pakjesbezorger Radial heeft gekocht voor $820 miljoen.

Air France-KLM (-1,3%) bracht vervoerscijfers naar buiten. De luchtvaartcombinatie vervoerde in september 8,9 miljoen reizigers, bijna 5% meer dan een jaar eerder. Vooral bij Air France verbeterde de bezettingsgraad sterk.

ING schroefde ook het koersdoel voor het aandeel Refresco op naar €20,50. De Franse investeerder PAI deed onlangs een bod van €19,75 per aandeel op de sap- en frisdrankbottelaar. Dat bod wordt momenteel bestudeerd door het Rotterdamse bedrijf. ING ziet een overname van Refresco bij een prijs van €20,50 per aandeel door PAI als waarschijnlijk. Refresco stond onveranderd.

Smallcapfonds Fagron koerste 1,5% in de plus. Evermore Global Advisors meldde een belang van 3,1% in de toeleverancier aan apotheken.

Het lokale fonds VNC noteerde 2,3% hoger. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vroeg beleggingsfonds Mountain Shield om opheldering rond de conversie van een VNC-lening. Selwyn Duijvestijn van Mountain Shield heeft een converteerbare obligatie VNC omgezet in aandelen VNC tegen een koers van €3,50 per stuk, terwijl deze aandelen op de beurs rond €1,20 staan. ,,Beleggers vragen zich af wat de beweegredenen kunnen zijn”, aldus de VEB.

