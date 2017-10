1700 tips in zaak vermiste Anne Faber

Vrijdag rond het middaguur had de politie nog ruim vijfhonderd tips ontvangen. Veel tips zijn afkomstig van mensen die meedenken met het onderzoek, laat een politiewoordvoerster weten. Dat het er zo veel zijn, vindt zij „op zich niet gek”, aangezien er voor de zaak veel media-aandacht is. „Hoe meer aandacht voor een zaak in de media, hoe meer mensen meedenken.”

Zoekactie

Anne Faber vertrok 29 september uit Utrecht voor een fietstocht, maar sindsdien is niets meer van haar vernomen. De zoektocht naar Anne is maandag weer hervat. Het hele weekend werd al naar de vermiste Utrechtse gezocht. De Mobiele Eenheid en agenten worden behalve door familie en vrienden van Anne, het Rode Kruis en veteranen ook geholpen door ongeveer 65 medewerkers van defensie.

Bekijk ook: 65 medewerkers defensie bij zoektocht naar Anne Faber

Tot nu toe werd gezocht in de omgeving waar het laatste telefoonsignaal van de vrouw is opgevangen. Afgelopen week werd in Huis ter Heide de jas gevonden van de vermiste vrouw. Donderdagavond werd in de vijver bij Huis ter Heide een omafiets gevonden die hoogstwaarschijnlijk van haar is. Vrijdag werd een rugzak aangetroffen die waarschijnlijk van Anne is.