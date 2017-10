OM: politie schoot rechtmatig in Winterswijk

Ⓒ Facebook

ARNHEM - Vier politieagenten hebben in juni rechtmatig gehandeld door in Winterswijk gericht te schieten op een man die zich agressief en dreigend gedroeg. De man werd door een kogel in zijn been geraakt. De Rijksrecherche onderzocht de kwestie en het Openbaar Ministerie (OM) concludeert nu dat de agenten terecht schoten.