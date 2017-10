OM eist 25 jaar cel voor dood stel

Aanleiding voor de steekpartij is volgens de officier vermoedelijk een ruzie binnen het drugsmilieu. Ç. werd opgepakt na een DNA-match. Zijn sporen zaten zowel op een mes dat een aantal dagen na het misdrijf in een park vlakbij werd aangetroffen als op een tas die in de woning werd gevonden. Ook zat er op het horloge van Ç. bloed met daarin DNA-materiaal van beide slachtoffers. Hij heeft daarover verklaard dat dat is gekomen doordat hij de gewoonte had het slachtoffer te omhelzen. Het OM vindt dit geen aannemelijk verhaal omdat getuigen daarover anders hebben verklaard.

De aangetroffen tas bleek deels gevuld met straatstenen, wat volgens de officier kan duiden op een poging tot oplichting. „Gelet op alle omstandigheden acht ik het het meest aannemelijke scenario dat verdachte in verband met een drugsdeal naar beide slachtoffers is toegegaan met een deels met stenen gevulde tas. Met andere woorden dat verdachte de boel heeft willen belazeren.”

Het OM acht bewezen dat de Ç. de slachtoffers om het leven heeft gebracht door ze meermalen met een mes te steken. Volgens de officier waren de drie betrokken bij grootschalige heroïnehandel, wat grote risico’s met zich meebrengt. „Maar het ontnemen van iemands leven is een van de zwaarste strafbare feiten. In dit geval is sprake van dermate gruwelijke omstandigheden dat slechts een gevangenisstraf van zeer lange duur een passende reactie is.”